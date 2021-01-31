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Трамп остался без адвокатов перед процессом об импичменте, - CNN

Вашингтон, Воскресенье 31 января 2021 14:48
Трамп остался без адвокатов перед процессом об импичменте, - CNN
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Бывший президент США Дональд Трамп остался без ведущих адвокатов за десять дней до старта процесса об импичменте. Он несогласен со стратегией защиты, которую предложили юристы.

Об этом пишет CNN.

Сообщается, что среди адвокатов, которые ушли от Трампа, - главные защитники Бутч Бауэрс и Дебора Барбери из Южной Каролины. Их помощники из этого штата Джонни Гассер и Грег Харрис тоже покинули команду Трампа. Кроме того, над делом об импичменте прекратил работу юрист Джош Ховард.

По данным CNN, это произошло в результате разногласий по поводу стратегии защиты. Трамп настаивает на том, чтобы адвокаты шли по линии фальсификаций на выборах президента. Однако юристы предпочитали отталкиваться от того, что этот импичмент объявляется уже после завершения президентского срока. Трамп не согласился с этими аргументами.

Отметим, Бутч Бауэрс работал в американском Минюсте при президенте Джордже Буше, а Дебора Барбери была федеральным прокурором. Джош Ховард участвовал в расследовании скандалов, связанных с президентом Биллом Клинтоном и Моникой Левински.

Напомним, процесс по импичменту Трампа был отложен до 9 февраля.

Бывшего президента обвиняют в подстрекательстве к мятежу.

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