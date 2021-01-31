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Трамп залишився без адвокатів перед процесом про імпічмент, - CNN

Вашингтон, Неділя 31 січня 2021 14:48
Трамп залишився без адвокатів перед процесом про імпічмент, - CNN
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Колишній президент США Дональд Трамп залишився без провідних адвокатів за десять днів до старту процесу про імпічмент. Він незгодний зі стратегією захисту, яку запропонували юристи.

Про це пише CNN.

Повідомляється, що серед адвокатів, які пішли від Трампа, - головні захисники Бутч Бауерс і Дебора Барбері з Південної Кароліни. Їх помічники з цього штату Джонні Гассер і Грег Харріс теж покинули команду Трампа. Крім того, над справою про імпічмент припинив роботу юрист Джош Ховард.

За даними CNN, це відбулося в результаті розбіжностей з приводу стратегії захисту. Трамп наполягає на тому, щоб адвокати йшли по лінії фальсифікацій на виборах президента. Однак юристи вважали за краще відштовхуватися від того, що цей імпічмент оголошується вже після завершення президентського терміну. Трамп не погодився з цими аргументами.

Зазначимо, Бутч Бауерс працював в американському Мінюсті при президенті Джорджі Буші, а Дебора Барбері була федеральним прокурором. Джош Ховард брав участь у розслідуванні скандалів, пов'язаних з президентом Біллом Клінтоном і Монікою Левінські.

Нагадаємо, процес імпічменту Трампа було відкладено до 9 лютого.

Колишнього президента звинувачують у підбурюванні до заколоту.

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