ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Сенате США отложили процесс по импичменту Трампу до 9 февраля

Среда 27 января 2021 00:02
В Сенате США отложили процесс по импичменту Трампу до 9 февраля
Фото: Дональд Трамп (flickr com gageskidmore)
Автор: Инна Собора

Процесс по импичменту 45-му президенту США Дональду Трампу стартовал и по договоренности обеих партий был отложен до 9 февраля. Решение было принято, чтобы дать сторонам процесса подготовиться.

Об этом сообщает CNN.

В то же время, в Сенате отклонили требование сенатора Рэнда Пола признать процесс по импичменту незаконным. За это проголосовали 55 человек, против - 45.

Кроме того, члены верхней палаты Конгресса США приняли присягу перед судебным рассмотрением дела по импичменту.

Ранее сообщалось, что палата представителей Конгресса США направила в Сенат резолюцию об импичменте 45-го президента Дональда Трампа.

Отметим, в случае импичмента Сенат США может вынести на рассмотрение вопрос о запрете Трампу вновь баллотироваться на пост президента.

Напомним, ранее Трамп нанял юриста из Южной Каролины Бутча Бауэрса, который будет представлять его интересы в Сенате по делу об импичменте.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика импичмент

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь