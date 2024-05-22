Трамп оскандалився антисемітським відеороликом, у Байдена відреагували

У понеділок, 20 травня, Трамп розмістив 30-секундне відео на своїй сторінці у соціальній платформі Truth Social, в якому запитував: "Що буде після перемоги Дональда Трампа?" і "Що буде далі для Америки?".

На тлі відео були зображені перші шпальти газет із заголовками "Кордон закрито - 15 мільйонів нелегальних іноземців депортовано" та "Економіка переживає бум". У кліпі під заголовками двічі з'являється злегка розмитий текст: "Промислова міць значно зросла... завдяки створенню єдиного Рейху".

Вранці у вівторок оприлюднене відео було видалене.

"Рейх" означає царство, королівство або імперію та часто вважається посиланням на гітлерівський режим Третього Рейху, що виник у нацистській Німеччині в 1930-х роках.

Чинний президент США Джо Байден засудив таку згадку нацистського режиму у відео Трампа.

"Це на його офіційному акаунті? Нічого собі! Єдиний Рейх? Це мова Гітлера, а не Америки. Він дбає про те, щоб утримати владу. Я дбаю про вас", - сказав Байден у вівторок у власному відео та повторив схожі меседжі на передвиборчому заході у Бостоні.

Прес-секретар передвиборчої кампанії Байдена Джеймс Сінгер у своїй заяві сказав, що пост Трампа "є частиною шаблону його вихваляння диктаторів і повторення антисемітських тропів".

"Він є загрозою для нашої демократії, й американці повинні відкинути його і стати на захист нашої демократії у листопаді цього року", - сказав Сінгер.

Кампанія Трампа відкинула звинувачення і заявила, що колишній президент, якого судять у Нью-Йорку, не знав, що це слово з'явилося у відео.

"Це не було передвиборчим відео, воно було створено випадковим акаунтом в Інтернеті та перепощено співробітником, який явно не бачив слова, доки президент був у суді", - йдеться у заяві Кароліни Левітт, прес-секретаря виборчого штабу Трампа.

"Справжнім екстремістом є Джо Байден, який повернувся спиною до Ізраїлю та єврейського народу, вклонившись радикальним антисемітам і симпатикам терористів у своїй партії, таким як Ільхан Омар і Александрія Окасіо-Кортес", - додала вона.

Хоча Гітлер дійсно обговорював створення розширеної німецької імперії в своєму автобіографічному маніфесті "Майн кампф", текст з відео, поширеного на Truth Social, схоже, взятий зі сторінки Вікіпедії, присвяченої Першій світовій війні. На сайті йдеться: "Німецька промислова міць і виробництво значно зросли після 1871 року завдяки створенню об'єднаного Рейху".

Об'єднання Німеччини в 1871 році об'єднало низку німецькомовних королівств і герцогств, які залишилися незалежними після розпаду Священної Римської імперії в 1806 році.

Ще одне речення у відео звучить так: "Перша світова війна (часто скорочено WW1 або WWI) Причини Першої світової війни".

Трамп використовував німецькі історичні порівняння ХХ століття для нападок на своїх опонентів: раніше цього місяця він порівняв адміністрацію Байдена з "гестапо", таємною поліцією нацистської Німеччини.

Наприкінці минулого року Трамп заявив, що іммігранти "отруюють кров" Америки, перегукуючись з частинами "Майн кампф", але він сказав, що не знав, що Гітлер використовував подібну мову, і заперечив, що його коментарі були расистськими.