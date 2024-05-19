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Трамп вимагає у Байдена пройти перевірку на наркотики перед дебатами

Неділя 19 травня 2024 01:32
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Трамп вимагає у Байдена пройти перевірку на наркотики перед дебатами Фото: Дональд Трамп та Джо Байде (колаж РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Дональд Трамп вимагає від чинного президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена пройти перевірку на наркотики напередодні їх спільних дебатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

Як пише видання, Трамп про це заявив під час вечері Лінкольна Рейгана в Міннесоті.

"До речі, я теж вимагатиму тесту на наркотики. Я, ні, я справді. Я не хочу, щоб він прийшов, як держава, він був високою, як повітряний змій", - сказав Трамп.

До цього Трамп в одному з інтерв'ю заявляв, що Байден був "надміру збуджений" на початку своєї промови про стан у державі, а що той міг перебувати "під кайфом".

Нагадаємо, раніше Байден та Трамп домовились провести два етапи дебатів у червні та вересні на CNN та ABC.

Президентські вибори у США

5 листопада цього року у Сполучених Штатах заплановані чергові президентські вибори. Однак основні кандидати у майбутні президенти є чинний глава США Джо Байден та Дональд Трамп, який був президентом США до 2020 року.

Однак американські ЗМІ заявляють, що Байден нібито може зняти свою кандидатуру з президентських виборів. Натомість він нібито запропонує замість себе дружину колишнього президента Барака Обами - Мішель Обаму.

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Сполучені Штати Америки Джозеф Байден Дональд Трамп Вибори в США
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