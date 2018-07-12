Трамп опубликовал письмо Ким Чен Ына

Трамп обнародовал фотографию и перевод письма, которое он получил от лидера Северной Кореи

Президент США Дональд Трамп обнародовал фотографию и перевод письма, которое он получил от лидера Северной Кореи (КНДР) Ким Чен Ына, датированного 6 июля. Письмо Трамп опубликовал в Twitter.

Так, в письме северокорейский лидер отметил, что "экстраординарные" усилия Трампа по налаживанию отношений между двумя странами помогут создать "новое будущее" для Северной Кореи и США. Также он выразил надежду на скорую встречу с Трампом.

Лидер КНДР назвал встречу с Трампом и подписанное двумя лидерами совместное заявление ​началом "новых будущих отношений" между странами. По его словам, улучшить отношения между США и Северной Кореей поможет новый двусторонний саммит

В свою очередь Трамп назвал письмо "приятным" и сообщил, что это "большой прогресс".

Фото (twitter.com/realDonaldTrump)

Напомним, ранее Трамп выразил уверенность в том, что Ким Чен Ын выполнит подписанный договор о денуклеаризации страны.