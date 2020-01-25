Трамп опубликовал логотип Космических сил США

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter логотип Космических сил США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его аккаунт в соцсети.

"После консультаций с нашими большими военными лидерами, дизайнерами и другими, я рад представить новый логотип Космических сил США, Шестого рода войск нашей замечательной армии", - написал президент США.

Напомним, в феврале 2019 года Трамп подписал директиву о создании Космических сил США. В документе основными целями Космических войск определены защита интересов США в космосе, отражение агрессии и защита страны, "проецирование военной силы в космосе, из космоса и в космос".

Пентагону поручено разработать юридическое обоснование создания шестого рода войск - космического, который должен быть создан под эгидой структурной части американского минобороны - министерства ВВС. В будущем для Космических сил планируют создать отдельное ведомство.