Трамп опублікував логотип Космічних сил США

Президент США Дональд Трамп опублікував в Twitter логотип Космічних сил США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його аккаунт в соцмережі.

"Після консультацій з нашими великими військовими лідерами, дизайнерами та іншими, я радий представити новий логотип Космічних сил США, Шостого роду військ нашої чудової армії", - написав президент США.

Нагадаємо, в лютому 2019 року Трамп підписав директиву про створення Космічних сил США. У документі основними цілями Космічних військ визначено захист інтересів США в космосі, відбиття агресії і захист країни, "проектування військової сили в космосі, з космосу і в космос".

Пентагону доручено розробити юридичне обґрунтування створення шостого роду військ - космічного, який повинен бути створений під егідою структурної частини американського міноборони - міністерства ВВС. В майбутньому для Космічних сил планують створити окреме відомство.