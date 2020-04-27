Трамп опроверг информацию о планах уволить главу Минздрава США

Президент США Дональд Трамп опроверг информацию о возможном увольнении главы Минздрава США Алекса Азара из-за якобы совершенных им ошибок в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Трампа.

Трамп отметил, что Азар прекрасно справляется с своей работой.



"Сообщения о том, что я уволю министра здравоохранения Алекса Азара, - это фейковые новости", - сообщил Трамп.

Президент США отметил, что СМИ знают об этом, но "отчаянно пытаются создать видимость хаоса и беспорядка".

Ранее издание Politico сообщило, что чиновники Белого дома рассматривают план замены министра здравоохранения и социальных служб Алекса Азара из-за плохой борьбы с распространением коронавируса на территории США.

Напомним, в США подтверждены 938 072 случаев коронавируса, 53 391 человек скончался.