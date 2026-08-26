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Трамп опинився в одному антирейтингу з Путіним та Лукашенком: опитування

14:51 26.08.2026 Ср
2 хв
Але є і свій перелік фаворитів
aimg Анастасія Никончук
Трамп опинився в одному антирейтингу з Путіним та Лукашенком: опитування Фото: Володимир Путін, Дональд Трамп, Олександр Лукашенко (колаж РБК-Україна)
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Макрон очолив рейтинг симпатій українців, тоді як Трамп опинився серед аутсайдерів. Найбільший негатив респонденти висловили до Путіна та Лукашенка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Rating Group.

Макрон очолив рейтинг

За даними опитування Rating Group, проведеного 4-9 серпня 2026 року, позитивно до Еммануеля Макрона належать 79% опитаних українців.

Друге місце зайняв канцлер Німеччини Фрідріх Мерц із результатом 64%, а третім став президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, якого позитивно оцінюють 61% респондентів.

Соціологи зазначають, що ставлення українців до Макрона та Ердогана покращилося порівняно з 2024 роком. Мерц також отримав більш високу оцінку, ніж його попередник Олаф Шольц: у лютому 2025 позитивно до Шольца ставилися 57% опитаних.

Трамп опинився серед аутсайдерів

Американського президента Дональда Трампа позитивно оцінюють 16% українців, тоді як негативне ставлення до нього висловили 77% респондентів.

Змінилося сприйняття президента Польщі. Якщо у лютому 2025 року Анджея Дуду позитивно оцінювали 72% опитаних, то після обрання Кароля Навроцького показник знизився до 20%, тоді як 62% респондентів ставляться до нього негативно.

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадьяр при цьому сприймається українцями значно краще ніж його попередник Віктор Орбан, негативне ставлення до якого становить 74%.

Трамп опинився в одному антирейтингу з Путіним та Лукашенком: опитування

Путін отримав 97% негативу

Найбільш негативне ставлення українці демонструють до російського правителя Володимира Путіна та самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Показник негативних оцінок становив 97% та 90% відповідно.

Опитування Rating Group проводилось методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера. У дослідженні взяли участь 2000 респондентів віком від 18 років.

Вибірка охоплювала підконтрольну Україні територію, за винятком районів, де на момент дослідження був відсутній український мобільний зв'язок. Максимальна похибка становить 2,2% за довірчої ймовірності 0,95.

Нагадуємо, що настрої росіян помітно погіршилися. За останній місяць так званий індекс щастя знизився на 9 пунктів, досягнувши мінімального рівня з 2011 року.

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