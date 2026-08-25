"Індекс щастя" у Росії обвалився до мінімуму за 15 років: розвідка назвала причини

У Росії стрімко погіршуються настрої населення. "Індекс щастя" за останній місяць знизився одразу на 9 пунктів і досяг найнижчого показника з 2011 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України .

Ще один показник також виявився промовистим: частка росіян, які однозначно вважають себе "більш нещасливими", зросла до 9%. За весь період вимірювань це є одним із найгірших результатів.

У СЗРУ зазначають, що на настрої населення впливає цілий комплекс проблем. Серед них загальна ситуація в країні, політика російської влади, війна проти України та численні проблеми на місцях.

При цьому у російських чиновників своє бачення того, що можна назвати "щастям". Показовою стала заява губернаторки Ненецького автономного округу Ірини Гехт під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

Вона з гордістю повідомила, що кожен десятий мешканець регіону пішов воювати проти України. За словами чиновниці, це нібито свідчить про високі патріотичні настрої населення.

Ненецький автономний округ справді став одним із російських регіонів-лідерів за кількістю людей, яких відправили на війну проти України.

Водночас є й інша сторона цієї статистики. Ненецький округ традиційно має низькі позиції у рейтингах якості життя. У 2025 році він посів 73 місце, а роком раніше був на 77-й позиції.

Є у регіоні й проблеми, які безпосередньо впливають на життя населення. Російські дослідники вказують, зокрема, на високу смертність чоловіків від зовнішніх причин. Серед них - отруєння алкоголем, травми під час бійок та необережне поводження з вогнем.