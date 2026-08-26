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Трамп оказался в одном антирейтинге с Путиным и Лукашенко: опрос

14:51 26.08.2026 Ср
2 мин
Но есть и свой список фаворитов
aimg Анастасия Никончук
Трамп оказался в одном антирейтинге с Путиным и Лукашенко: опрос Фото: Владимир Путин, Дональд Трамп, Александр Лукашенко (коллаж РБК-Украина)
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Макрон возглавил рейтинг симпатий украинцев, тогда как Трамп оказался среди аутсайдеров. Наибольший негатив респонденты выразили к Путину и Лукашенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Rating Group.

Макрон возглавил рейтинг

По данным опроса Rating Group, проведенного 4-9 августа 2026 года, положительно к Эммануэлю Макрону относятся 79% опрошенных украинцев.

Второе место занял канцлер Германии Фридрих Мерц с результатом 64%, а третьим стал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, которого положительно оценивают 61% респондентов.

Социологи отмечают, что отношение украинцев к Макрону и Эрдогану улучшилось по сравнению с 2024 годом. Мерц также получил более высокую оценку, чем его предшественник Олаф Шольц: в феврале 2025 года положительно к Шольцу относились 57% опрошенных.

Трамп оказался среди аутсайдеров

Американского президента Дональда Трампа положительно оценивают 16% украинцев, тогда как негативное отношение к нему выразили 77% респондентов.

Изменилось и восприятие президента Польши. Если в феврале 2025 года Анджея Дуду положительно оценивали 72% опрошенных, то после избрания Кароля Навроцкого показатель снизился до 20%, тогда как 62% респондентов относятся к нему негативно.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр при этом воспринимается украинцами значительно лучше, чем его предшественник Виктор Орбан, негативное отношение к которому составляет 74%.

Трамп оказался в одном антирейтинге с Путиным и Лукашенко: опрос

Путин получил 97% негатива

Наиболее негативное отношение украинцы демонстрируют к российскому правителю Владимиру Путину и самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко. Показатель негативных оценок составил 97% и 90% соответственно.

Опрос Rating Group проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера. В исследовании приняли участие 2000 респондентов в возрасте от 18 лет.

Выборка охватывала подконтрольную Украине территорию, за исключением районов, где на момент исследования отсутствовала украинская мобильная связь. Максимальная погрешность составляет 2,2% при доверительной вероятности 0,95.

Напоминаем, что настроения россиян заметно ухудшились. За последний месяц так называемый "индекс счастья" снизился на 9 пунктов, достигнув минимального уровня с 2011 года.

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