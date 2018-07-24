Трамп побоюється втручання Росії у наступні вибори

Трамп стурбований тим, що РФ може вплинути на майбутні вибори в США на користь Демократичної партії

Президент США Дональд Трамп стурбований тим, що Росія може спробувати вплинути на майбутні вибори в США на користь Демократичної партії. Про це він написав у вівторок на своїй сторінці в Twitter.

"Я дуже стурбований, що Росія буде запекло боротися за те, щоб вплинути на майбутні вибори. На підставі того факту, що ні один інший президент не був по відношенню до Росії жорсткіше мене, вони будуть сприяти демократам. Вони безумовно не хочуть Трампа", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Міністерство юстиції США 13 липня звинуватило 12 співробітників російської розвідки в змові з метою втрутитися у президентські вибори в США в 2016 році.

Звинувачення пред'явили співробітникам розвідки за результатами розслідування, яке проводила команда спецпрокурора Роберта Мюллера, який розслідує можливе втручання Росії у вибори в США в 2016 році.

Пізніше Трамп заявив, що погоджується з висновками американських спецслужб про те, що Росія втручалася в президентські вибори 2016 року