Трамп ограничил въезд в США гражданам шести стран

Соединенные Штаты ограничивают въезд гражданам шести стран и останавливают выдачу иммиграционных виз. Соответствующее решение принял президент США Дональд Трамп, передает Time.

Ограничения будут касаться граждан Кыргызстана, Мьянмы, Эритреи, Нигерии. Жителям этих государств не будут выдавать визы, которые позволяют остаться в США на постоянной основе.

Для жителей Судана и Танзании не будут выдавать Diversity Visa, которая выдается во время лотереи "грин-кард". Получив визу такого типа, человек может в дальнейшем рассчитывать на получение иммиграционной визы. Новые ограничения не затронут выдачу неиммиграционных виз.

Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Чед Вульф пояснил, что вышеуказанные страны не смогли выполнить стандарты безопасности и обмена информацией с США, что потребовало введения новых ограничений.

Напомним, ранее правительство США объявило о запрете на въезд в Штаты иностранцам, путешествующим из Китая из-за распространения коронавируса нового типа.