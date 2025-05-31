Трамп оголосив про збільшення мит на імпорт сталі в США до 50%

Важливо зазначити, що в березні Трамп запровадив 25% мита на всю сталь і алюміній, що надходять до США.

"Ми збираємося збільшити мита на сталь у Сполучених Штатах Америки на 25%, з 25% до 50%", - сказав він під час виступу на заводі US Steel недалеко від Піттсбурга, штат Пенсільванія.

Трамп додав, що розглядає можливість введення тарифу в розмірі 40%, але керівники галузі заявили йому, що хочуть ввести тариф у розмірі 50%.

"За 25% вони можуть якось перебратися через цей паркан. За 50% ніхто не перебереться через цей паркан", - додав президент США.

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Незабаром після виступу Трамп уточнив, що тарифи на сталь і алюміній у розмірі 50% будуть збільшені починаючи з середи, 4 червня.

"Для мене велика честь підвищити мита на сталь і алюміній з 25% до 50% із середи, 4 червня. Наші сталеливарна та алюмінієва галузі відроджуються, як ніколи раніше. Це буде ще один ВЕЛИКИЙ поштовх чудових новин для наших чудових робітників сталеливарної та алюмінієвої промисловості. ЗРОБИМО АМЕРИКУ ЗНОВО ВЕЛИКОЮ!", - написав він у соцмережі Truth Social .