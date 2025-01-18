Трамп оголосив про запуск власної криптовалюти

Всього за кілька днів до своєї інавгурації на другий термін Трамп представив офіційний мемкоїн на базі блокчейну Solana.

"Мій новий офіційний мем про Трампа ТУТ! Час відсвяткувати все, за що ми боремося: ПЕРЕМОГУ! Приєднуйтесь до моєї особливої Спільноти Трампа. ОТРИМАЙТЕ СВІЙ $TRUMP ЗАРАЗ. Веселіться!", - заявив Трамп.

Фото: нова криптовалюта Трампа (x.com/realDonaldTrump)

Зауважимо, що мемкоїн $TRUMP швидко зріс у ціні, досягнувши на піку $23,03 за останніми даними торгів.

DexScreener наразі оцінює ринкову капіталізацію в $4,28 мільярда, хоча ця цифра враховує лише 200 мільйонів токенів, які наразі перебувають в обігу, загальний обсяг пропозиції буде досягати 1 мільярда токенів. 80% з них заблоковані та будуть поступово випускатися протягом трьох років.