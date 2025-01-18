RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Трамп объявил о запуске собственной криптовалюты

Фото: новоизбранный президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Новоизбранный президент США Дональд Трамп анонсировал собственную криптовалюту - $TRUMP. Она уже успела вызвать ажиотаж среди криптоэнтузиастов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа в Х и DexScreener.

Всего за несколько дней до своей инаугурации на второй срок Трамп представил официальный мемкоин на базе блокчейна Solana.

"Мой новый официальный мем о Трампе ЗДЕСЬ! Время отпраздновать все, за что мы боремся: ПОБЕДУ! Присоединяйтесь к моему особому Сообществу Трампа. ПОЛУЧИТЕ СВОЙ $TRUMP СЕЙЧАС. Веселитесь!", - заявил Трамп.

 

Фото: новая криптовалюта Трампа (x.com/realDonaldTrump)

Заметим, что мемкоин $TRUMP быстро вырос в цене, достигнув на пике $23,03 по последним данным торгов.

DexScreener сейчас оценивает рыночную капитализацию в $4,28 миллиарда, хотя эта цифра учитывает только 200 миллионов токенов, которые сейчас находятся в обращении, общий объем предложения будет достигать 1 миллиарда токенов. 80% из них заблокированы и будут постепенно выпускаться в течение трех лет.

 

Напомним, что недавно избранный президент США Дональд Трамп объявил имя того, кто, после его инаугурации, будет заниматься политикой США в области искусственного интеллекта и криптовалют.

Отметим, что рынок криптовалют активно реагирует на Трампа.

Напомним, что в ночь на четверг 5 декабря биткоин впервые достиг отметки 100 000 долларов за монету. Новый рекорд произошел после того, как Трамп представил кандидатуры своей администрации, которые, как считается, станут ключом к началу дружественной по отношению к криптовалюте политики, когда республиканец вступит в должность президента в январе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампКриптоиндустрия