Трамп оголосив про угоди з ОАЕ на 200 млрд доларів

Дві країни також домовилися про поглиблення співпраці в галузі штучного інтелекту.

Після зустрічі Трампа з президентом ОАЕ шейхом Мухаммедом бен Заїдом Аль Нагайяном Білий дім повідомив, що він оголосив про угоди, що включають зобов'язання Etihad Airways інвестувати 14,5 млрд доларів у 28 літаків Boeing 787 і 777x з двигунами виробництва GE Aerospace.

Міністерство торгівлі США заявило, що дві країни також домовилися про створення "Партнерства США та ОАЕ з прискорення розвитку штучного інтелекту", а Трамп і шейх Мохамед були присутні на відкритті нового кампусу потужністю 5 ГВт у сфері штучного інтелекту, який стане найбільшим за межами Сполучених Штатів.

Джерела повідомили, що угоди нададуть цій країні Перської затоки розширений доступ до передових чипів штучного інтелекту зі США після того, як раніше вона зіткнулася з обмеженнями через побоювання Вашингтона, що Китай може отримати доступ до цієї технології.

Поїздка Трампа

Трамп розпочав візит в ОАЕ на останньому етапі свого турне багатими державами Перської затоки, вітаючи плани Дохи інвестувати 10 млрд доларів у військовий об'єкт США під час поїздки в Катар.

"У мене немає жодних сумнівів у тому, що відносини будуть тільки міцнішати і поліпшуватися", - заявив Трамп на зустрічі з президентом ОАЕ шейхом Мухаммедом бен Заїдом Аль Нагаяном.

"Ваш чудовий брат приїжджав до Вашингтона кілька тижнів тому і розповів нам про вашу щедру заяву щодо 1,4 трильйона доларів", - сказав Трамп, маючи на увазі обіцянку ОАЕ інвестувати 1,4 трильйона доларів у США протягом 10 років.

Трамп мав на увазі шейха Тахнуна бін Заїда Аль Нагаяна, брата шейха Мохамеда, радника з національної безпеки ОАЕ та голову двох великих суверенних фондів добробуту Абу-Дабі.

Трамп заявив, що, ймовірно, повернеться до Вашингтона 16 травня після регіональної поїздки, яка почалася 13 травня, хоча, за його словами, "пункт призначення практично невідомий". Трамп натякнув, що може зупинитися в Стамбулі для переговорів щодо України.

Угоди, дипломатія

Під час чотириденного візиту Трампа до країн Перської затоки було підписано й інші великі ділові угоди, включно з угодою з Qatar Airways на закупівлю до 210 широкофюзеляжних літаків Boeing, зобов'язанням Саудівської Аравії інвестувати в США на суму 600 млрд доларів і продажем Сполученими Штатами зброї королівству на суму 142 млрд доларів.

Трамп заявив у Катарі, що Сполучені Штати дуже близькі до укладення ядерної угоди з Іраном, і Тегеран "певною мірою" погодився з її умовами.