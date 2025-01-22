Трамп оголосив про створення StarGate, у яку інвестують 500 млрд доларів для розвитку ШІ

Як пишуть ЗМІ, генеральний директор OpenAI Сем Альтман, гендиректор SotfBank Масаесі Сон і голова правління Oracle Ларрі Еллісон з'явилися в Білому домі разом із Трампом та іншими керівниками технологічних компаній, щоб оголосити про масштабні інвестиції приватного сектору в інфраструктуру АІ в США.

Трамп заявив на заході, що три компанії збираються стати партнерами, створивши спільне підприємство під назвою Stargate. Кожна з них вкладе 100 млрд доларів інвестицій для початку, а найближчими роками планують вкласти в проєкт до 500 млрд доларів.

За словами нового президента США, Stargate буде "створювати фізичну і віртуальну інфраструктуру для підтримки наступного покоління штучного інтелекту", включно з центрами оброблення даних по всій країні, назвавши ці зусилля "найбільшим проєктом інфраструктури штучного інтелекту в історії".

Еллісон зі свого боку, голова правління Oracle, повідомив, що перший проєкт групи з обробки даних площею 1 мільйон квадратних футів уже перебуває на стадії реалізації в Техасі.

CNN пише, що лідери в галузі ШІ вже кілька місяців б'ють на сполох про те, що для реалізації їхніх амбіцій у сфері штучного інтелекту найближчими роками знадобиться більше центрів оброблення даних, а також чипів, електроенергії та водних ресурсів для їхньої роботи.

"Я думаю, це буде найважливіший проєкт цієї епохи. Ми б не змогли зробити це без вас, пане президенте", - сказав директор OpenAI Альтман.

Раніше він закликав урядовців США допомогти у створенні цієї інфраструктури, щоб гарантувати, що Сполучені Штати випереджатимуть Китай у перегонах озброєнь ШІ, з огляду на те, що ШІ готовий вплинути на все: від економіки до військових можливостей.

CNN додало, що Oracle входить до числа найбільших операторів центрів обробки даних у США. А у SoftBank є глибокі кишені, необхідні для фінансування розширення інфраструктури ШІ, яке, як очікується, обійдеться в мільярди доларів.