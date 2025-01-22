Трамп объявил о создании StarGate, в которую инвестируют 500 млрд долларов для развития ИИ

Как пишут СМИ, генеральный директор OpenAI Сэм Альтман, гендиректор SotfBank Масаеси Сон и председатель правления Oracle Ларри Эллисон появились в Белом доме вместе с Трампом и другими руководителями технологических компаний, чтобы объявить о масштабных инвестициях частного сектора в инфраструктуру ИИ в США.

Трамп заявил на мероприятии, что три компании собираются стать партнерами, создав совместное предприятие под названием Stargate. Каждая из них вложит 100 млрд долларов инвестиций для начала, а в ближайшие годы планируют вложить в проект до 500 млрд долларов.

По словам нового президента США, Stargate будет "создавать физическую и виртуальную инфраструктуру для поддержки следующего поколения искусственного интеллекта", включая центры обработки данных по всей стране, назвав эти усилия "крупнейшим проектом инфраструктуры искусственного интеллекта в истории".

Эллисон в свою очередь, председатель правления Oracle, сообщил, что первый проект группы по обработке данных площадью 1 миллион квадратных футов уже находится в стадии реализации в Техасе.

CNN пишет, что лидеры в области ИИ уже несколько месяцев бьют тревогу о том, что для реализации их амбиций в области искусственного интеллекта в ближайшие годы потребуется больше центров обработки данных, а также чипов, электроэнергии и водных ресурсов для их работы.

"Я думаю, это будет самый важный проект этой эпохи. Мы бы не смогли сделать это без вас, господин президент", - сказал директор OpenAI Альтман.

Ранее он призывал чиновников США помочь в создании этой инфраструктуры, чтобы гарантировать, что Соединенные Штаты будут опережать Китай в гонке вооружений ИИ, учитывая, что ИИ готов повлиять на все: от экономики до военных возможностей.

CNN добавило, что Oracle входит в число крупнейших операторов центров обработки данных в США. А у SoftBank есть глубокие карманы, необходимые для финансирования расширения инфраструктуры ИИ, которое, как ожидается, обойдется в миллиарды долларов.