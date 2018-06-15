Новые пошлины США представляют риск для мировой торговли, - МВФ

Лагард прокомментировала последствия американских пошлин

Новые торговые пошлины США представляют риск для мировой торговли. Об этом заявила директор Международного валютного фонда Кристин Лагард, передает Reuters.

В частности, Лагард отметила, что не стоит преуменьшать макроэкономическое воздействие новых американских пошлин. При этом она подчеркнула, что они будут иметь больший экономический эффект, если Канада и Германия введут ответные меры.

"Эти меры ... скорее всего, отдалят мир от открытой, справедливой и основанной на правилах торговой системы с неблагоприятными последствиями, как для экономики США, так и для торговых партнеров", - добавила Лагард.

По ее словам, в дальнейшем последствия введения пошлин ослабят национальные и международные инвестиции в США.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп утвердил введение пошлин на товары из Китая.