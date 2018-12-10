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Трамп схвалив збільшення оборонного бюджету до 750 млрд доларів, - CNN

Новини » Політика    10.12.2018 - 08:41
Трамп схвалив збільшення оборонного бюджету до 750 млрд доларів, - CNN
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп підтримав запит додаткових коштів для Пентагону

Президент США Дональд Трамп погодився розширити запит по оборонному бюджету до 750 млрд доларів на прохання глави Пентагону Джеймса Меттіса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Відзначимо, минулого тижня Трамп у своєму Twitter назвав "божевіллям" бюджет Міністерства оборони у розмірі 716 млрд доларів, але вже наступного дня Меттіс і впливові республіканці за обідом з президентом обговорили військове фінансування. В результаті Трамп погодився збільшити оборонний бюджет до 750 млрд доларів.

"Президент повністю підтримує Стратегію національної оборони і виступає за відновлення збройних сил. Завдяки позиції сенатора Джима Інхофа і голови комітету Палати представників у справах збройних сил Мека Торнберрі президент Трамп погодився на 750 млрд доларів бюджету", - повідомив чиновник в адміністрації президента США.

Нагадаємо, раніше в Демократичній партії США заявили про можливість імпічменту Трампа. Зокрема, представник партії не виключає це, якщо буде доведено, що президент США через юриста заплатив колишній моделі Playboy за мовчання про їх відносини.

 

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Новини України Сполучені Штати АмерикибюджетДональд Трамп
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