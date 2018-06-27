Трамп поддержал ограничение иностранных инвестиций в США

США создадут новый механизм по контролю инвестиция для предотвращения кражи технологий

Президент США Дональд Трамп одобрил создание механизма ограничения иностранных инвестиций. Об этом на брифинге сообщил представитель администрации президента США, передает Bloomberg.

Сообщается, что Трамп поддержал создание предложенного Минфином США механизма по ограничению и контролю над иностранными инвестициями, чтобы предотвратить кражу американских технологий. Предполагается, что данная инициатива усилит существующие механизмы, а также позволит "провести всеобъемлющий обзор инвестиций для обеспечения национальной безопасности" США.

Кроме того, данный механизм позволит Трампу по итогам проверки блокировать транзакции, которые представляют угрозу национальной безопасности США.

Напомним, ранее сообщалось, что США готовятся ограничить экспорт технологий в Китай.