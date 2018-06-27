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Трамп підтримав обмеження іноземних інвестицій до США

НовиниПолітика    27.06.2018 - 15:13
Фото: Дональд Трамп (president.pl)
Фото: Дональд Трамп (president.pl)

США створять новий механізм контролю інвестиція для попередження крадіжки технологій

Президент США Дональд Трамп схвалив створення механізму обмеження іноземних інвестицій. Про це на брифінгу повідомив представник адміністрації президента США, передає Bloomberg.

Повідомляється, що Трамп підтримав створення запропонованого Мінфіном США механізму по обмеженню і контролю над іноземними інвестиціями, щоб запобігти крадіжці американських технологій. Передбачається, що дана ініціатива посилить існуючі механізми, а також дозволить "провести всеосяжний огляд інвестицій для забезпечення національної безпеки" США.

Крім того, цей механізм дозволить Трампу за підсумками перевірки блокувати транзакції, які становлять загрозу національній безпеці США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США готуються обмежити експорт технологій до Китаю.

 

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, Інвестиції, Дональд Трамп  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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