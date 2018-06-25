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США готовятся ограничить экспорт технологий в Китай, - WSJ

НовостиПолитика    25.06.2018 - 09:06
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Компаниям с китайским капиталом запретят покупать стартапы

Администрация президента США Дональда Трампа готовится ограничить экспорт американских технологий. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Сообщается, что Трамп намерен резко ограничить инвестиции Китая в технологическую отрасль США, чтобы ужесточить контроль над экспортом технологий и помешать реализации программы Made in China 2025, целью которой является достижение мирового лидерства Китая в ключевых технологиях.

В частности, предполагается, что компаниям с более 25% долей китайских собственников запретят покупку предприятий и стартапов, которые занимаются разработкой промышленных технологий. Кроме того, Совет национальной безопасности и Министерство торговли США разрабатывают механизмы контроля за передачей технологий Китаю.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп пригрозил ввести новые пошлины в 10% на китайские товары на сумму 200 миллиардов долларов.

 

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Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, Китай, технологии  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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