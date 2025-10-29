Трамп очолив антирейтинг у США: Reuters з'ясувало, чим обурені американці

Рейтинг схвалення Трампа серед американців упав до 40%, тоді як результат попереднього опитування за 15-20 жовтня був на рівні 42%.

Зростає частка тих, хто не підтримує політику президента США: зараз їх 57%, тоді як у травневому опитуванні їх було 52%. Особливо низькі оцінки Трамп отримує за управління витратами домогосподарств - 63% опитаних незадоволені його діями, що майже вдвічі перевищує частку тих, хто вважає, що він справляється добре.

Опитування також показало, що більшість американців ставляться до тривалого "шатдауну" без особливого занепокоєння: 29% сказали, що їм байдуже або вони раді, 20% - обурені таким становищем, а близько 50% - роздратовані. Більшість респондентів зазначили, що призупинення практично не вплинуло на їхнє життя.

Reuters зазначає, що хоча республіканці Трампа і мають більшість у Конгресі, демократи блокують законопроєкти щодо фінансування. Як відомо, останні наполягають на продовженні субсидій на медичне страхування, термін дії яких закінчується наприкінці року, що і є основною причиною суперечок.

Щодо ставлення американців до основної причини розбрату між демократами і республіканцями в ухваленні бюджету, 73% населення підтримують продовження субсидій, попри аргументи про збільшення дефіциту федерального бюджету.

Учасниками опитування стали понад 1000 дорослих американців з усіх Сполучених Штатів.