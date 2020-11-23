Трамп обжалует решение суда относительно результатов выборов в Пенсильвании

Команда действующего президента США Дональда Трампа подала апелляцию на решение федерального судьи, который отклонил его иск к избирательной комиссии штата Пенсильвания. Трамп потребовал пересмотреть результаты голосования в этом штате.

Об этом американский глава написал в своем Twitter.

Пенсильвания была одним из нескольких ключевых штатов, в которых победил демократ Джо Байден.

"Будем апеллировать", - написал Трамп.

Накануне Окружной суд в Пенсильвании отклонил иск штаба президента США Дональда Трампа. Он просил не учитывать при подсчете голосов бюллетени избирателей, которые проголосовали по почте. Суд также отказал в возможности повторной подачи иска.

Ранее Верховный суд штата Пенсильвания отклонил иск штаба президента США Дональда Трампа, в котором указывается, что в Филадельфии была ограничена возможность наблюдателей следить за подсчетом голосов.