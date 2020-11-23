Трамп оскаржить рішення суду щодо результату виборів у Пенсильванії

Команда чинного президента США Дональда Трампа подала апеляцію на рішення федерального судді, який відхилив його позов до виборчої комісії штату Пенсильванія. Трамп вимагав переглянути результати голосування в цьому штаті.

Про це американський глава написав у своєму Twitter.

Пенсильванія була одним з кількох ключових штатів, в яких переміг демократ Джо Байден.

"Будемо апелювати", - написав Трамп.

Напередодні Окружний суд в Пенсільванії відхилив позов штабу президента США Дональда Трампа. Він просив не враховувати при підрахунку голосів бюлетені виборців, які проголосували поштою. Суд також відмовив у можливості повторної подачі позову.

Раніше Верховний суд штату Пенсільванія відхилив позов штабу президента США Дональда Трампа, в якому вказується, що у Філадельфії була обмежена можливість спостерігачів стежити за підрахунком голосів.