Трамп объявил об отставке советника по нацбезопасности Макмастера

Его место займет экс-постпред США при ООН Джон Болтон

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил об отставке советника по национальной безопасности Герберта Макмастера. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Джон Болтон станет третьим советником по национальной безопасности президента и вступит в должность 9 апреля.

"Я рад сообщить, что начиная с 9 апреля Джон Болтон будет моим новым советником по национальной безопасности. Я очень благодарен за службу генералу Макмастеру, который проделал выдающуюся работу и навсегда останется моим другом", - написал президент Соединенных Штатов.

I am pleased to announce that, effective 4/9/18, @AmbJohnBolton will be my new National Security Advisor. I am very thankful for the service of General H.R. McMaster who has done an outstanding job & will always remain my friend. There will be an official contact handover on 4/9. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 22, 2018



Напомним, как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп намеревался уволить своего помощника по национальной безопасности Герберта Макмастера. Однако окончательное решение не принималось, так как шел подбор сильного достойного кандидата на эту должность, чтобы уход Макмастера с должности не выглядел для него унизительно.