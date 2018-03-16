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Трамп хочет уволить помощника по национальной безопасности, - Washington Post

НовостиПолитика    16.03.2018 - 05:21
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/thejointstaff)
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/thejointstaff)

Дональд Трамп намерен уволить своего помощника Макмастера

Президент США Дональд Трамп намерен уволить своего помощника по национальной безопасности Герберта Макмастера. Об этом сообщает The Washington Post.

Как сообщается, глава государства уже готов пойти на этот шаг. Однако пока идет подбор сильного кандидата на эту должность. Кроме того, Трамп не хочет, чтобы уход Макмастера выглядел унизительно для него.

Вместе с тем, в Белом доме пока не комментируют данный вопрос. При этом, как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя Белого дома, Трамп еще не принял окончательного решения.

Напомним, ранее сообщалось, что Дональд Трамп уволил Рекса Тиллерсона с должности государственного секретаря. На его место назначен руководитель Центрального разведуправления Майк Помпео.

Рекс Уэйн Тиллерсон - американский предприниматель и индустриальный менеджер, главный исполнительный директор и председатель совета директоров нефтяной корпорации ExxonMobil. В декабре 2016 года предложен на должность государственного секретаря избранным президентом США Дональдом Трампом. Должность госсекретаря Тиллерсон занял 1 февраля 2017.

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Теги: Соединенные Штаты Америки, увольнение, советник, Дональд Трамп
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