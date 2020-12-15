Трамп объявил об отставке генпрокурора США

Фото: Уильям Барр (GettyImages)

Президент США Дональд Трамп принял решение об отставке главы Минюста США, генерального прокурора Уильяма Барра. Исполнять его обязанности будет первый заместитель генпрокурора Джефф Розен.

Об этом написал Трамп в своем Twitter.

Отмечается, что Уильям Барр покинет пост 23 декабря.

В своем сообщении об отставке генпрокурора действующий президент США указал, что Барр "проделал такую замечательную работу".

"Он уйдет накануне Рождества, чтобы провести праздники в кругу семьи. Первый заместитель генерального прокурора Джефф Розен, выдающийся человек, станет исполняющим обязанности генерального прокурора", - написал Трамп.

Трамп был недоволен Барром после того, как глава Минюста заявил, что на выборах президента США не было каких-либо масштабных махинаций. Источники The Washington Post тогда сообщили, что президент готов уволить генпрокурора.

Трамп не признает поражения на прошедших выборах и пытается оспорить победу Байдена в судах, но его попытки не увенчались успехом.

Накануне Трамп проиграл федеральный судебный процесс. Он просил суд признать недействительными результаты выборов в Висконсине.