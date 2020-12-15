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Трамп объявил об отставке генпрокурора США

Вашингтон, Вторник 15 декабря 2020 04:23
Трамп объявил об отставке генпрокурора США
Фото: Уильям Барр (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Дональд Трамп принял решение об отставке главы Минюста США, генерального прокурора Уильяма Барра. Исполнять его обязанности будет первый заместитель генпрокурора Джефф Розен.

Об этом написал Трамп в своем Twitter.

Отмечается, что Уильям Барр покинет пост 23 декабря.

В своем сообщении об отставке генпрокурора действующий президент США указал, что Барр "проделал такую замечательную работу".

"Он уйдет накануне Рождества, чтобы провести праздники в кругу семьи. Первый заместитель генерального прокурора Джефф Розен, выдающийся человек, станет исполняющим обязанности генерального прокурора", - написал Трамп.

Трамп был недоволен Барром после того, как глава Минюста заявил, что на выборах президента США не было каких-либо масштабных махинаций. Источники The Washington Post тогда сообщили, что президент готов уволить генпрокурора.

Трамп не признает поражения на прошедших выборах и пытается оспорить победу Байдена в судах, но его попытки не увенчались успехом.

Накануне Трамп проиграл федеральный судебный процесс. Он просил суд признать недействительными результаты выборов в Висконсине.

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