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Трамп оголосив про відставку генпрокурора США

Вашингтон, Вівторок 15 грудня 2020 04:23
Трамп оголосив про відставку генпрокурора США
Фото: Вільям Бар (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Дональд Трамп прийняв рішення про відставку глави Мін'юсту США, генерального прокурора Вільяма Барра. Виконувати його обов'язки буде перший заступник генпрокурора Джефф Розен.

Про це написав Трамп у своєму Twitter.

Зазначається, що Вільям Барр залишить посаду 23 грудня.

У своєму повідомленні про відставку генпрокурора чинний президент США вказав, що Барр "виконав таку чудову роботу".

"Він піде напередодні Різдва, щоб провести свята в колі сім'ї. Перший заступник генерального прокурора Джефф Розен, видатна людина, стане виконуючим обов'язки генерального прокурора", - написав Трамп.

Трамп був незадоволений Барром після того, як глава Мін'юсту заявив, що на виборах президента США не було жодних масштабних махінацій. Джерела The Washington Post тоді повідомили, що президент готовий звільнити генпрокурора.

Трамп не визнає поразки на минулих виборах і намагається оскаржити перемогу Байдена в судах, але його спроби не увінчалися успіхом.

Напередодні Трамп програв федеральний судовий процес. Він просив суд визнати недійсними результати виборів у Вісконсині.

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