Трамп объявил о новом увеличении пошлин на товары из Китая

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил в пятницу, что США намерены повысить пошлины на товары из Китая в сентябре и октябре дополнительно на 5% по сравнению с ранее объявленными показателями. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Данный шаг Трамп назвал ответом на "политически мотивированный шаг" Китая по введению пошлин на экспорт США в размере 75 миллиардов долларов.

"К сожалению, прежние администрации позволили Китаю настолько опередить справедливую и сбалансированную торговлю, что это стало большим бременем для американского налогоплательщика. Как президент, я больше не могу этого допустить", - заявил Трамп.

По его словам, с 1 сентября пошлины на товары общей стоимостью 300 млрд долларов увеличатся с 10% до 15%. С 1 октября пошлины на товары общей стоимостью 250 млрд долларов вырастут с 25% до 30%.

В Министерстве торговли США факт увеличения пошлин с 1 сентября подтвердили, а насчет октябрьского повышения представитель ведомства заявил, что пока воздержится от комментариев.

Напомним, ранее Трамп заявил о том, что готовит ответные меры на введение Китаем пошлин на американские товары и призвал американские компании уйти с китайского рынка.