Трамп звинувачує КНР у маніпуляції валютою після падіння курсу юаня

Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Американський лідер заявив, що це серйозне порушення, яке з часом "послабить Китай"

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп звинувачує Китай у маніпуляції валютою на тлі торгової війни країн. Про це він написав у своєму Twitter.

Відзначимо, китайський Народний банк вирішив опустити курс до мінімуму за десятиліття.

"Китай опустив ціну своєї валюти майже до історичного мінімуму. Це називається "маніпулювання валютою". Ви чуєте, Федеральний резерв? Це серйозне порушення, яке з часом сильно послабить Китай", - прокоментував американський лідер.

Так, у понеділок, 5 серпня, у ході торгів курс юаня впав до мінімального за десятиліття рівня. У ході торгів курс китайської валюти подешевшав на 1,3%, до 7,0292 юаня за долар. Вперше з 2008 року китайська валюта пробила психологічно важливу позначку в 7 юанів за долар. Це сталося після того, як Народний банк КНР встановив середній обмінний курс на рівні 6,9225 юаня за долар.

Нагадаємо, раніше американський лідер пригрозив ввести нові 10% мита на імпортовані з Китаю товари. Трамп заявив, що Штати з 1 вересня почнуть вводити додаткові мита.

Як писало РБК-Україна, в Шанхаї завершився черговий раунд торговельних переговорів між США і КНР, у результаті яких було прийнято рішення зустрітися у вересні в Штатах.

Додамо, КНР і США після більш ніж двомісячної перерви відновили переговори з торгових питань. Це був уже 12 за рахунком раунд консультацій.