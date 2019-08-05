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Трамп звинувачує КНР у маніпуляції валютою після падіння курсу юаня

Новини » Політика    05.08.2019 - 20:19
Трамп звинувачує КНР у маніпуляції валютою після падіння курсу юаня
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Американський лідер заявив, що це серйозне порушення, яке з часом "послабить Китай"

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп звинувачує Китай у маніпуляції валютою на тлі торгової війни країн. Про це він написав у своєму Twitter.

Відзначимо, китайський Народний банк вирішив опустити курс до мінімуму за десятиліття.

Трамп звинувачує КНР у маніпуляції валютою після падіння курсу юаня

"Китай опустив ціну своєї валюти майже до історичного мінімуму. Це називається "маніпулювання валютою". Ви чуєте, Федеральний резерв? Це серйозне порушення, яке з часом сильно послабить Китай", - прокоментував американський лідер.

Так, у понеділок, 5 серпня, у ході торгів курс юаня впав до мінімального за десятиліття рівня. У ході торгів курс китайської валюти подешевшав на 1,3%, до 7,0292 юаня за долар. Вперше з 2008 року китайська валюта пробила психологічно важливу позначку в 7 юанів за долар. Це сталося після того, як Народний банк КНР встановив середній обмінний курс на рівні 6,9225 юаня за долар.

Нагадаємо, раніше американський лідер пригрозив ввести нові 10% мита на імпортовані з Китаю товари. Трамп заявив, що Штати з 1 вересня почнуть вводити додаткові мита.

Як писало РБК-Україна, в Шанхаї завершився черговий раунд торговельних переговорів між США і КНР, у результаті яких було прийнято рішення зустрітися у вересні в Штатах.

Додамо, КНР і США після більш ніж двомісячної перерви відновили переговори з торгових питань. Це був уже 12 за рахунком раунд консультацій.

Трамп пригрозив ввести нові мита проти Китаю США і Китай домовилися продовжити торгові переговори в вересні
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