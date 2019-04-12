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Трамп обвинил спецслужбы США в слежке за его предвыборным штабом

Новости » Политика    12.04.2019 - 04:27
Трамп обвинил спецслужбы США в слежке за его предвыборным штабом
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Ранее о слежке за штабом Трампа в 2016 заявил генпрокурор США Барр

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что сотрудники американских правоохранительных органов в 2016 году вели слежку за его избирательной кампанией. Об этом он заявил журналистам в Белом доме, передает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Таким образом он прокомментировал сделанное накануне заявление генпрокурора США Уильяма Барра.

"Безусловно, за моей кампанией велась слежка", - подтвердил Трамп.

Выступая в среду в Сенате генпрокурор заявил, что за избирательным штабом Трампа велась слежка.

"Трудно поверить в то, что это могло случиться. Однако это так. За моим штабом велась слежка, и ответ (Барра, - ред.) был очень точен", - отметил Трамп.

Президент США добавил, что это была незаконная слежка.

В то же время лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявил, что своими заявлениями Барр "разрушил крупицу доверия, которая к нему еще оставалась", намеренно воспользовавшись обвинениями, придуманными сторонниками теорий заговора и "союзниками президента на Fox News".

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что решение начать расследование о сговоре между его предвыборным штабом и РФ было попыткой государственного переворота

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