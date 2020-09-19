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Трамп звинуватив Росію в крадіжці даних про технологію ракети

Вашингтон, Субота 19 вересня 2020 06:13
Трамп звинуватив Росію в крадіжці даних про технологію ракети
Фото: Дональд Трамп (facebook.com-POTUS)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Дональд Трамп звинуватив Росію у викраденні даних про технологію гіперзвукової зброї. Це нібито сталося при адміністрації його попередника Барака Обами.

Таку заяву він зробив під час передвиборчого мітингу в Міннесоті.

Глава Білого дому відзначив, що у Росії є гіперзвукова ракета, яка вп'ятеро швидша звичайної ракети.

За словами американського лідера, Москва зуміла отримати цю інформацію під час президентства Обами, після чого країна змогла створити таку ракету.

Разом з тим Трамп заявив, що у США є значно швидше ракета.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, США мають на озброєнні потужні та швидкі ракети, а також ведуть розробку гіперзвукових ракет.

Пізніше він розповів, що новітня гіперзвукова ракета США в 17 разів швидше, ніж найшвидші на сьогодні ракети.

Крім того, у штаті Невада відбулися випробування винищувача четвертого покоління F-15E Strike Eagle, який оснащений ядерним зарядом B61-12.

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