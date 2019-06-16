Трамп обвинил New York Times в госизмене

Президент США Дональд Трамп обвинил издание The New York Times в "виртуальном акте госизмены". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Сообщается, что в субботу, 15 июня, издание ссылаясь на собственные источники в администрации президента опубликовало материал об американских кибератаках на российские энергосети, что должно было стать "предупреждением Путину". Неназванные источники в материале рассказали, что размещение американских вредоносных кодов в компьютерных системах российских стратегических объектов стало ответом на кампанию дезинформации, которую РФ провела во время промежуточных выборов в США 2018 года.

Трамп заявил, что газета опубликовала неверную информацию.

"Что-то происходит с нашими коррумпированными медиа сегодня. Они делают или говорят что угодно без малейшей мысли о последствиях", - заявил президент США.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Трамп анонсировал начало своей предвыборной кампании. Трамп заявил, что если его не переизберут на второй срок в 2020 году, то в США произойдет крах рынка.