Трамп звинуватив Китай і ЄС в маніпуляції валютами

Китай, ЄС та інші маніпулюють своїми валютами та зацікавлені у зниженні ставок, заявив Трамп

Президент США Дональд Трамп звинуватив Китай і Європейський союз (ЄС) в маніпуляції валютами і зниження процентних ставок. Про це він написав у Twitter.

"Китай, Європейський союз та інші маніпулювали своїми валютами і процентними ставками для їх зниження, в той же час США підвищує ставки і долар стає сильнішим і сильнішим з кожним днем - це нівелює наші великі конкурентні переваги", - заявив Трамп.

Також він додав, що жорсткість монетарної політики завдає шкоди всьому досягнутому.

"США не можна карати за те, що справи у нас йдуть так добре. Жорсткість (монетарної політики, - ред.) Зараз завдає шкоди всьому, чого ми досягли. США потрібно дозволити надолужити все, що ми втратили через незаконну валютну маніпуляцію і погані торгові угоди", - заявив Трамп.

Нагадаємо, раніше Трамп заявляв, що США можуть обкласти митом практично всі товари, що ввозяться в країну з Китаю. За словами Трампа, він готовий в рази збільшити кількість оподатковуваних імпортними митами товарів китайського виробництва.