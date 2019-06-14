Трамп обвинил Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Ранее об ответственности Ирана за атаку заявил госсерктарь США Майк Помпео

Президент США Дональд Трамп заявил, что за атакой на танкеры в Оманском заливе стоял Иран. Об этом он сказал в программе Fox & Friends.

"Иран сделал это, и вы знаете, что они сделали это, потому что вы видели лодку", - сказал Трамп, комментируя выпущенное ВМС США видео, демонстрирующее, как моряки с иранского катера снимают с борта одного из танкеров нечто, напоминающее неразорвавшуюся магнитную мину.

Другая такая же мина, по одной из версий, стала причиной взрыва, повредившего шедший под панамским флагом танкер Kokuka Courageous.

Напомним, Соединенные Штаты направили эсминец Mason в Оманский залив к месту атаки на два танкера, в которой США обвиняют власти Ирана. Военные США заявили, что не намерены ввязываться в новый конфликт на Ближнем Востоке, но будут защищать американские интересы и свободу навигации.

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заявил, что за нападения на танкеры в Оманском заливе в четверг, 13 июня, ответственен Иран, который своими действиями усиливает напряженность в ближневосточном регионе.