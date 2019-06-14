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Трамп звинуватив Іран в атаці на танкери в Оманській затоці

Новини » Політика    14.06.2019 - 22:14
Трамп звинуватив Іран в атаці на танкери в Оманській затоці
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Раніше про відповідальність за атаку Ірану заявив госсерктарь США Майк Помпео

Президент США Дональд Трамп заявив, що за атакою на танкери в Оманській затоці стояв Іран. Про це він сказав у програмі Fox & Friends.

"Іран зробив це, і ви знаєте, що вони зробили це, тому що ви бачили човен", - сказав Трамп, коментуючи випущене ВМС США відео, яке демонструє, як моряки з іранського катери знімають з борту одного з танкерів щось, що нагадує розірвалися магнітну міну.

Інша така ж міна, за однією з версій, стало причиною вибуху, який пошкодив йшов під панамським прапором танкер Kokuka Courageous.

Нагадаємо, Сполучені Штати направили есмінець Mason в Оманську затоку до місця атаки на два танкери, у якій США звинувачують владу Ірану. Військові США заявили, що не мають наміру вплутуватися в новий конфлікт на Близькому Сході, але захищатимуть американські інтереси і свободу навігації.

Раніше держсекретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео заявив, що за напади на танкери в Оманській затоці у четвер, 13 червня, відповідальний Іран, який своїми діями посилює напруженість у близькосхідному регіоні.

 

 

 

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Новини України Сполучені Штати АмерикиІранДональд Трамп
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