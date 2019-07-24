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Трамп обвинил Евросоюз в "обдирании" США в сфере торговли


Американский президент заявил, что ЕС для США в сфере торговли хуже Китая

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Европейский союз "обдирает" Штаты в сфере торговли. Об этом Трамп сказал во время выступления на конференции школьников Turning Point USA, передает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Fox News.

По словам американского лидера, Евросоюз был создан для того, "чтобы победить США в экономической сфере".

"Другие страны ужасно нас обдирают, а некоторые из худших обидчиков - наши союзники. Они обдирают нас в торговле. Евросоюз хуже для нас в торговле, чем Китай. Они убивают нас", - сказал Трамп.

Он подчеркнул, что при этом США обеспечивают защиту странам Европы через НАТО.

Напомним, ранее Европейский союз предложил Соединенным Штатам снизить до нуля тарифы на промышленные товары. Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер сказал, что отмена пошлин облегчить доступ в Европу американских товаров и даст преимущества обеим сторонам на миллиарды. в то же время повышение тарифов с обеих сторон также сильно ударит по экономике США.

 

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