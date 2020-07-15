Трамп обвинил Евросоюз в эксплуатации США

Президент США Дональд Трамп обвинил Евросоюз в эксплуатации Соединенных Штатов и несправедливом отношении к американцам. Также глава государства заявил что ЕС и США в "огромной экономической конкуренции".

Об этом сообщает прес-служба Белого дома.

Таким образом, в ходе выступления перед журналистами в Белом доме американский лидер заявил, что ЕС "никогда не относился к США хорошо".

"Европейский Союз был создан для того, чтобы использовать в своих интересах Соединенные Штаты. Они были созданы, и они используют США", - сказал Трамп.

Позднее он добавил, что все же отношения США с ЕС "очень хорошие", а проблемы, которые существуют связанные с торговлей, где европейские страны относятся к США "очень плохо".

"Эту проблему очень легко решить. Я, на самом деле, был полностью готов решить ее, но у нас началась эпидемия", - добавил Трамп.

Ранее Трамп неоднократно критиковал Европейский союз и заявлял, что сложности в отношениях США и Европы связаны тарифной войной. После того США установили пошлины на сталь (в размере 25%) и алюминий (10%) из Евросоюза.

Напомним, ЕС заявлял, что введет контрмеры в ответ на новые пошлины на ряд европейских товаров.

Кроме того, президент США Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины на автомобили из ЕС, а также ряд товаров из Китая.