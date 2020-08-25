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Трамп обвинил демократов в намерении украсть победу на выборах

США, Вторник 25 августа 2020 01:43
Трамп обвинил демократов в намерении украсть победу на выборах
Автор: РБК-Украина

Трамп уверен, что поданные по почте бюллетени нельзя будет вовремя подсчитать

Президент США Дональд Трамп снова заявил, что представители Демократической партии пытаются украсть победу на президентских выборах, предстоящих 3 ноября. Он уверен, что поданные по почте бюллетени нельзя будет вовремя подсчитать.

Об этом Трамп завил во время съезда Республиканской партии, трансляцию которого вел телеканал CBS.

Трамп убежден, что пандемия коронавируса и обусловленные ею санитарно-эпидемиологические ограничения не могут являться помехой очному голосованию,

"Они (демократы, - ред) занимаются тем, что используют COVID-19, чтобы украсть выборы. Они используют COVID-19, чтобы мошенническим образом лишить американский народ справедливых и свободных выборов", - сказал он.

Напомним, республиканцы выбрали Трампа кандидатом в президенты США.

Кандидата в президенты США выбрала и Демократическая партия; в президенты от демократов будет баллотироваться Джо Байден.

Демократы также утвердили кандидатуру вице-президента США.

Отметим, право голосовать в США имеют около 233 млн человек. При этом, в этом году более 180 млн из них будут иметь возможность проголосовать по почте. И в связи с этим раздаются предостережения, что Почтовая служба США может не справиться с нагрузкой.

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