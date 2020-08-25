Трамп обвинил демократов в намерении украсть победу на выборах

Трамп уверен, что поданные по почте бюллетени нельзя будет вовремя подсчитать

Президент США Дональд Трамп снова заявил, что представители Демократической партии пытаются украсть победу на президентских выборах, предстоящих 3 ноября. Он уверен, что поданные по почте бюллетени нельзя будет вовремя подсчитать.

Об этом Трамп завил во время съезда Республиканской партии, трансляцию которого вел телеканал CBS.

Трамп убежден, что пандемия коронавируса и обусловленные ею санитарно-эпидемиологические ограничения не могут являться помехой очному голосованию,

"Они (демократы, - ред) занимаются тем, что используют COVID-19, чтобы украсть выборы. Они используют COVID-19, чтобы мошенническим образом лишить американский народ справедливых и свободных выборов", - сказал он.

Напомним, республиканцы выбрали Трампа кандидатом в президенты США.

Кандидата в президенты США выбрала и Демократическая партия; в президенты от демократов будет баллотироваться Джо Байден.

Демократы также утвердили кандидатуру вице-президента США.

Отметим, право голосовать в США имеют около 233 млн человек. При этом, в этом году более 180 млн из них будут иметь возможность проголосовать по почте. И в связи с этим раздаются предостережения, что Почтовая служба США может не справиться с нагрузкой.