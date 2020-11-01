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Трамп звинуватив Байдена в плани закрити США на багаторічний карантин

Неділя 01 листопада 2020 16:58
Трамп звинуватив Байдена в плани закрити США на багаторічний карантин
Фото: Джо Байден і Дональд Трамп (колаж РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кандидати в президенти радикально розходяться в заходах по боротьбі з коронавірусом

Чинний президент США Дональд Трамп звинуватив свого суперника на президентських виборах Джо Байдена в планах оголосити багаторічний карантин. За словами Трампа, він не допустить блокування.

Про це Дональд Трамп написав Twitter.

"Байден хоче заблокувати нашу країну, можливо, на кілька років! Божевільний! Ніякого блокування не буде", - написав Трамп.

Трамп звинуватив Байдена в плани закрити США на багаторічний карантин

Нагадаємо, за два дні голосування на виборах до США демократ Джо Байден випереджає президента Дональда Трампа на тлі глибокої стурбованості виборців пандемією коронавірусу. Однак Трамп зберігає надії на перемогу завдяки високим шансам в коливних штатах.

Байден і Трамп використовували абсолютно різні підходи до боротьби з COVID-19, в результаті якого померло понад 227 тис. осіб у Сполучених Штатах і було втрачено мільйони робочих місць. Трамп неодноразово применшував загрозу і обіцяв, що вона скоро піде, в той час як Байден пообіцяв приділяти пріоритетну увагу більш суворим зусиллям її стримування.

Детальніше про вибори в США читайте в матеріалі РБК-Україна "Перемога за будь-яку ціну. Чи зможе Трамп втриматися на посаді президента США".

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Новини України В світі карантинСполучені Штати АмерикиДональд Трамп

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