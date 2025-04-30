Трамп обвалив ціни: нафта дешевшає рекордними темпами за багато років

Ціни на нафту продовжили знижуватися 30 квітня, і наближаються до найбільшого місячного падіння майже за три з половиною роки. Причина - погіршення прогнозу попиту на паливо через глобальну торговельну війну, а також побоювання щодо збільшення пропозиції.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 1,8% до 63,1 доларів за барель до 08:13 за Гринвічем. Американська WTI знизилася на 1,8% - до 59,3 доларів за барель.

Рекордне місячне падіння з 2021 року

З початку місяця Brent втратила 15,4%, а WTI - 17%, що є найбільшим відсотковим зниженням з листопада 2021 року.

Обидві марки різко впали після заяви президента США Дональда Трампа 2 квітня про введення тарифів на весь імпорт. Відповідь Китаю у вигляді відповідних мит тільки посилила напруженість і спровокувала повноцінну торговельну війну між двома найбільшими споживачами нафти у світі.

Світова рецесія стає ймовірною

Згідно з опитуванням Reuters, введення тарифів Трампом значно підвищує ймовірність глобальної рецесії цього року.

За даними опитування, у квітні виробнича активність у Китаї скоротилася найшвидшими темпами за останні 16 місяців. Крім того, у вівторок стало відомо, що споживча впевненість у США впала до мінімуму майже за п'ять років - через побоювання, що зростають з приводу тарифів.

ОПЕК+ може збільшити видобуток

Хоча підписані Трампом у вівторок укази про пом'якшення тарифів на автомобілі дещо знизили напруженість на ринках, ціни на нафту продовжили падіння на тлі зростання пропозиції з боку країн ОПЕК+.

Як повідомили Reuters джерела минулого тижня, у червні кілька членів альянсу запропонують збільшити обсяги видобутку другий місяць поспіль. Засідання ОПЕК+ заплановано на 5 травня.

Нафтові ринки під тиском з усіх боків

"Дуже реальна перспектива того, що ОПЕК+ продовжить постачати додаткові обсяги нафти на ринок у спробі зберегти дисципліну всередині картелю, - пишуть аналітики PVM. - А дипломатичні успіхи на фронтах України та Ірану можуть призвести до повернення додаткових обсягів нафти на міжнародні ринки - якраз у той момент, коли торгова війна пригнічує попит".

Негативним сигналом стало і збільшення запасів нафти в США: за даними Американського інституту нафти, минулого тижня запаси зросли на 3,8 млн барелів.