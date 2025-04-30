Трамп обвалив ціни: нафта дешевшає рекордними темпами за багато років

Ринок нафти лихоманить: торгова війна Дональда Трампа і падіння попиту призвели до найрізкішого обвалу цін за останні роки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Ціни на нафту продовжили знижуватися 30 квітня, і наближаються до найбільшого місячного падіння майже за три з половиною роки. Причина - погіршення прогнозу попиту на паливо через глобальну торговельну війну, а також побоювання щодо збільшення пропозиції.
Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 1,8% до 63,1 доларів за барель до 08:13 за Гринвічем. Американська WTI знизилася на 1,8% - до 59,3 доларів за барель.
З початку місяця Brent втратила 15,4%, а WTI - 17%, що є найбільшим відсотковим зниженням з листопада 2021 року.
Обидві марки різко впали після заяви президента США Дональда Трампа 2 квітня про введення тарифів на весь імпорт. Відповідь Китаю у вигляді відповідних мит тільки посилила напруженість і спровокувала повноцінну торговельну війну між двома найбільшими споживачами нафти у світі.
Згідно з опитуванням Reuters, введення тарифів Трампом значно підвищує ймовірність глобальної рецесії цього року.
За даними опитування, у квітні виробнича активність у Китаї скоротилася найшвидшими темпами за останні 16 місяців. Крім того, у вівторок стало відомо, що споживча впевненість у США впала до мінімуму майже за п'ять років - через побоювання, що зростають з приводу тарифів.
Хоча підписані Трампом у вівторок укази про пом'якшення тарифів на автомобілі дещо знизили напруженість на ринках, ціни на нафту продовжили падіння на тлі зростання пропозиції з боку країн ОПЕК+.
Як повідомили Reuters джерела минулого тижня, у червні кілька членів альянсу запропонують збільшити обсяги видобутку другий місяць поспіль. Засідання ОПЕК+ заплановано на 5 травня.
"Дуже реальна перспектива того, що ОПЕК+ продовжить постачати додаткові обсяги нафти на ринок у спробі зберегти дисципліну всередині картелю, - пишуть аналітики PVM. - А дипломатичні успіхи на фронтах України та Ірану можуть призвести до повернення додаткових обсягів нафти на міжнародні ринки - якраз у той момент, коли торгова війна пригнічує попит".
Негативним сигналом стало і збільшення запасів нафти в США: за даними Американського інституту нафти, минулого тижня запаси зросли на 3,8 млн барелів.
Нагадаємо, за даними видання, торгові війни Трампа призвели до сповільнення зростання російської економіки до нуля, оскільки призвели до падіння світових прогнозів зростання і зниження цін на нафту.