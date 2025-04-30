Трамп обвалил цены: нефть дешевеет рекордными темпами за много лет

Цены на нефть продолжили снижаться 30 апреля, и приближаются к самому крупному месячному падению почти за три с половиной года. Причина - ухудшение прогноза спроса на топливо из-за глобальной торговой войны, а также растущие опасения по поводу увеличения предложения.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 1,8% до 63,1 долларов за баррель к 08:13 по Гринвичу. Американская WTI снизилась на 1,8% - до 59,3 долларов за баррель.

Рекордное месячное падение с 2021 года

С начала месяца Brent потеряла 15,4%, а WTI - 17%, что является крупнейшим процентным снижением с ноября 2021 года.

Обе марки резко упали после заявления президента США Дональда Трампа 2 апреля о введении тарифов на весь импорт. Ответ Китая в виде ответных пошлин только усилил напряженность и спровоцировал полноценную торговую войну между двумя крупнейшими потребителями нефти в мире.

Мировая рецессия становится вероятной

Согласно опросу Reuters, введение тарифов Трампом значительно повышает вероятность глобальной рецессии в этом году.

По данным опроса, в апреле производственная активность в Китае сократилась самыми быстрыми темпами за последние 16 месяцев. Кроме того, во вторник стало известно, что потребительская уверенность в США упала до минимума почти за пять лет - из-за растущих опасений по поводу тарифов.

ОПЕК+ может увеличить добычу

Хотя подписанные Трампом во вторник указы о смягчении тарифов на автомобили несколько снизили напряженность на рынках, цены на нефть продолжили падение на фоне роста предложения со стороны стран ОПЕК+.

Как сообщили Reuters источники на прошлой неделе, в июне несколько членов альянса предложат увеличить объемы добычи второй месяц подряд. Заседание ОПЕК+ запланировано на 5 мая.

Нефтяные рынки под давлением со всех сторон

"Очень реальна перспектива того, что ОПЕК+ продолжит поставлять дополнительные объемы нефти на рынок в попытке сохранить дисциплину внутри картеля, - пишут аналитики PVM. - А дипломатические успехи на фронтах Украины и Ирана могут привести к возвращению дополнительных объемов нефти на международные рынки - как раз в тот момент, когда торговая война подавляет спрос".

Негативным сигналом стало и увеличение запасов нефти в США: по данным Американского института нефти, на прошлой неделе запасы выросли на 3,8 млн баррелей.