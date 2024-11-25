Трамп обвалить валюти країн, що розвиваються, - Bank of America

Стратеги BofA на чолі з Девідом Хонером очікують, що основний удар припаде на китайський юань, оскільки китайська валюта знизиться до 7,6 за долар у першій половині наступного року, якщо нова адміністрація США введе 40% мита на китайські товари. Більш вагомий 60%-вий збір означатиме, що юань коштуватиме 8 за долар порівняно з поточним рівнем близько 7,24, додають вони.

Це позначиться на інших активах ринків, що розвиваються, зазначив Хонер. У той час як валюти країн, що розвиваються, можуть впасти на 5%, нижчі ціни на нафту можуть чинити тиск на високоприбутковий суверенний борг, розширюючи спреди на цілих 100 базисних пунктів, передбачає він. Як і в торговельній війні 2018 року, "має статися відтік капіталу з країн, що розвиваються, і вища премія за ризик".

"Ринки не тільки благодушно ставляться до розміру мит, а й до їх побічних ефектів для світового зростання та можливості спровокувати жорстку посадку", - написав Хаунер, зазначивши, що нові мита набудуть чинності в той час, коли економічна активність і так набагато слабша. ніж у 2018 році.

Індекс MSCI для валют ринків, що розвиваються, ослаб приблизно на 1% з того часу, як Трамп домігся свого повернення в Білий дім на тлі побоювань додаткових торгових мит і ознак ескалації російсько-української війни. Найбільше постраждали східноєвропейські валюти.

Якщо торгова війна буде розвиватися, то, на думку BofA, може виникнути можливість купівлі в деяких активах ринків, що розвиваються, яка очікує піку долара в першому кварталі. Однак на даний момент стратеги рекомендують купувати долар проти валют ринків, що розвиваються, особливо проти юаня і південноафриканського ренду. Їм також подобаються місцеві облігації Бразилії, Угорщини, Польщі та Туреччини, але вони радять дочекатися піку долара на початку 2025 року.