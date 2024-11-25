Трамп обвалит валюты развивающихся стран, - Bank of America

Стратеги BofA во главе с Дэвидом Хонером ожидают, что основной удар придется на китайский юань, поскольку китайская валюта снизится до 7,6 за доллар в первой половине следующего года, если новая администрация США введет 40%-ные пошлины на китайские товары. Более весомый 60%-ный сбор будет означать, что юань будет стоить 8 за доллар по сравнению с текущим уровнем около 7,24, добавляют они.

Это отразится на других активах развивающихся рынков, отметил Хонер. В то время как валюты развивающихся стран могут упасть на 5%, более низкие цены на нефть могут оказать давление на высокодоходный суверенный долг, расширяя спреды на целых 100 базисных пунктов, предсказывает он. Как и в торговой войне 2018 года, "должен произойти отток капитала из развивающихся стран и более высокая премия за риск".

"Рынки не только благодушно относятся к размеру пошлин, но и к их побочным эффектам для мирового роста и возможности спровоцировать жесткую посадку", - написал Хаунер, отметив, что новые пошлины вступят в силу в то время, когда экономическая активность и так намного слабее, чем в 2018 году.

Индекс MSCI для валют развивающихся рынков ослаб примерно на 1% с тех пор, как Трамп добился своего возвращения в Белый дом на фоне опасений дополнительных торговых пошлин и признаков эскалации российско-украинской войны. Больше всего пострадали восточноевропейские валюты.

Если торговая война будет развиваться, то, по мнению BofA, может возникнуть возможность покупки в некоторых активах развивающихся рынков, которая ожидает пика доллара в первом квартале. Однако на данный момент стратеги рекомендуют покупать доллар против валют развивающихся рынков, особенно против юаня и южноафриканского рэнда. Им также нравятся местные облигации Бразилии, Венгрии, Польши и Турции, но они советуют дождаться пика доллара в начале 2025 года.