Трамп обурився на Іран: "наскільки дурними треба бути"

"Іран отримав дуже сильного прочухана не безпідставно, і ми не можемо дозволити їм мати ядерну зброю. Але вони все ще говорять про збагачення", - зауважив Трамп.

Він зауважив, що не знає того, хто б робив так, як наразі іранці.

"Я маю на увазі, хто б таке робив - щойно вийшли з чогось настільки поганого, і вони кажуть: "Ми хочемо продовжити збагачення". Хто б таке сказав? Наскільки ж треба бути дурним, щоб таке сказати? Тож ми не дозволимо, щоб це сталося". - підсумував він.