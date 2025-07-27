Трамп обурився на Іран: "наскільки дурними треба бути"
Президент США Дональд Трамп різко висловився щодо Ірану, коментуючи їхнє бажання продовжити ядерне збагачення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа під час зустрічі з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.
"Іран отримав дуже сильного прочухана не безпідставно, і ми не можемо дозволити їм мати ядерну зброю. Але вони все ще говорять про збагачення", - зауважив Трамп.
Він зауважив, що не знає того, хто б робив так, як наразі іранці.
"Я маю на увазі, хто б таке робив - щойно вийшли з чогось настільки поганого, і вони кажуть: "Ми хочемо продовжити збагачення". Хто б таке сказав? Наскільки ж треба бути дурним, щоб таке сказати? Тож ми не дозволимо, щоб це сталося". - підсумував він.
Переговори з Іраном
Зауважимо, що нещодавно під час переговорів спецпредставника Сполучених Штатів Америки Стіва Віткоффа та іранського голови МЗС Аббаса Аракчі американська сторона запропонувала створити регіональний консорціум для збагачення урану за межами Ірану, але Тегеран відмовився від пропозиції.
Тим часом французький лідер Еммануель Макрон анонсував комплексний дипломатичний план, який його країна розробляє разом із Великою Британією та Німеччиною. Він охоплює не лише ядерну, а й балістичну програми Ірану.
Вже в п'ятницю цього тижня Іран та європейські країни розпочали ядерні переговори. РБК-Україна писало, що вже відомо з цього питання.
Крім того, як відомо, Іран вирішив відновити співпрацю з МАГАТЕ щодо своєї ядерної програми. Найближчими тижнями країну відвідає делегація міжнародних інспекторів.
Варто додати, що позиція європейських міністрів закордонних справ в цьому питанні однозначна. Вони заявили, що можуть відкласти відновлення міжнародних санкцій проти Ірану, якщо Тегеран відновить перемовини з адміністрацією Трампа та відновить співпрацю з МАГАТЕ.
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